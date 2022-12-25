На территории отеля 11 ресторанов и баров мирового класса, два из который отмечены международными наградами, предлагают замечательный гастрономический опыт. В The Kitchen вы отправитесь в путешествие по миру с международными вкусамии ежедневными тематическими вечерами и многим другим. Ресторан Bukhara предлагает королевскую североиндийскую кухню. Soi Soi перенесет вас на оживленные улицы Таиланда с ярким и аутентичным ужином. Ресторан и лаундж Zale – изысканное место на берегу, которое впечатляет своим выбором блюд и напитков, ярким расположением.

Kempinski Hotel Muscat – неподражаемый роскошный 5-звездочный отель расположен в прибрежном комплексе Аль-Мудж, который называют «новым сердцем Маската», в прекрасной столице Омана. Территория отеля охватывает более шести километров потрясающей береговой линии. Отель располагает 310 комфортабельными номерами и люксами, современными помещениями для проведения встреч и мероприятий. Два бассейна и детский бассейн, детский клуб и теннисный корт, а также различные мероприятия на открытом воздухе и водные виды спорта обеспечат захватывающее и авантюрное время. В отеле также есть роскошный спа-салон и полностью оборудованный оздоровительный клуб.

Площадь 49 м2 • Балкон с видом на море • Двуспальная кровать King size и большой диван • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина

Площадь 45 м2 • Балкон с видом на море • 1 большая двуспальная кровать или 2 односпальные кровати • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина

Арабская сказка julya G Отдых в Кемпински - это настоящая арабская сказка! Отель расположен в наикрасивейшем и тихом районе, где вечерами можно прогуливаться под звуки цикад. Тем более, в октябре по вечерам очень комфортная температура, располагающая к прогулкам... Подробнее

Фантастический отдых Viola M В этом отеле прекрасно всё: хорошее месторасположение (от аэропорта 15 минут, до центра города-30 минут), красивые интерьеры, потрясающий персонал - заботливые и дружелюбные, очень вкусная еда: шикарный завтрак, разнообразный ужин... Подробнее

Хороший опыт Dareen A Мне понравилось все в этом месте, персонал на стойке регистрации, завтрак "шведский стол" был очень богатым разнообразием с очень внимательным персоналом и вкусным кофе. Это действительно очень расслабляющее аккуратное место... Подробнее