Kempinski Hotel Muscat – неподражаемый роскошный 5-звездочный отель расположен в прибрежном комплексе Аль-Мудж, который называют «новым сердцем Маската», в прекрасной столице Омана.
Территория отеля охватывает более шести километров потрясающей береговой линии.
Отель располагает 310 комфортабельными номерами и люксами, современными помещениями для проведения встреч и мероприятий.
Два бассейна и детский бассейн, детский клуб и теннисный корт, а также различные мероприятия на открытом воздухе и водные виды спорта обеспечат захватывающее и авантюрное время. В отеле также есть роскошный спа-салон и полностью оборудованный оздоровительный клуб.
Street 6 335 Al Mouj, Muscat, Sultunate of Oman
Kempinski Hotel Muscat расположен в 13 км от мечети Султана Кабуса. Расстояние до международного аэропорта Маската составляет 5 км.
На территории отеля 11 ресторанов и баров мирового класса, два из который отмечены международными наградами, предлагают замечательный гастрономический опыт.
В The Kitchen вы отправитесь в путешествие по миру с международными вкусамии ежедневными тематическими вечерами и многим другим. Ресторан Bukhara предлагает королевскую североиндийскую кухню. Soi Soi перенесет вас на оживленные улицы Таиланда с ярким и аутентичным ужином. Ресторан и лаундж Zale – изысканное место на берегу, которое впечатляет своим выбором блюд и напитков, ярким расположением.
Информация о завтраке
Континентальный, Вегетарианский, Халяльный, Безглютеновый, Азиатский, Американский, Шведский стол
Площадь 45 м2 • Прекрасный вид • 1 большая двуспальная кровать или 2 односпальные кровати • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина • Доспупны смежные номера
Площадь 45 м2 • Балкон с прекрасным видом • 1 большая двуспальная кровать или 2 односпальные кровати • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина
Площадь 45 м2 • Балкон с видом на море • 1 большая двуспальная кровать или 2 односпальные кровати • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина
Площадь 49 м2 • Балкон с прекрасным видом • Двуспальная кровать King size и большой диван • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина
Площадь 49 м2 • Балкон с видом на море • Двуспальная кровать King size и большой диван • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина
Площадь 45 м2 • Балкон с прекрасным видом • Двуспальная кровать King size или 2 односпальные кровати • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина
Площадь 62 м2 • Балкон с прекрасным видом • Просторная спальня • Уютная гостиная зона • Роскошная ванная комната • Гардеробная • Рабочий стол • Кофемашина
Площадь 90 м2 • Балкон с прекрасным видом • Изолированная спальня • Уютная гостиная и обеденная зона • Мини-кухня • Роскошная ванная комната • Гардеробная • Рабочий стол
Площадь 113 м2 • Балкон с прекрасным видом • Изолированная спальня • Уютная гостиная и обеденная зона • Мини-кухня • Роскошная ванная комната • Гардеробная • Рабочий стол
Площадь 186 м2 • Терраса с собственным бассейном • Изолированная спальня • Уютная гостиная и обеденная зона • Мини-кухня • 2 ванные комнаты • Гардеробная • Кабинет • Кинотеатр