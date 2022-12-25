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Kempinski Hotel Muscat

5/5

Общее описание

Kempinski Hotel Muscat – неподражаемый роскошный 5-звездочный отель расположен в прибрежном комплексе Аль-Мудж, который называют «новым сердцем Маската», в прекрасной столице Омана.
Территория отеля охватывает более шести километров потрясающей береговой линии.
Отель располагает 310 комфортабельными номерами и люксами, современными помещениями для проведения встреч и мероприятий.
Два бассейна и детский бассейн, детский клуб и теннисный корт, а также различные мероприятия на открытом воздухе и водные виды спорта обеспечат захватывающее и авантюрное время. В отеле также есть роскошный спа-салон и полностью оборудованный оздоровительный клуб.

Расположение отеля

Street 6 335 Al Mouj, Muscat, Sultunate of Oman
Kempinski Hotel Muscat расположен в 13 км от мечети Султана Кабуса. Расстояние до международного аэропорта Маската составляет 5 км.

Популярные удобства и услуги

  • Семейные номера
  • Бесплатная парковка
  • Превосходный завтрак
  • 3 бассейна
  • Пляж (1ая линия)
  • Бар

Питание

На территории отеля 11 ресторанов и баров мирового класса, два из который отмечены международными наградами, предлагают замечательный гастрономический опыт.
В The Kitchen вы отправитесь в путешествие по миру с международными вкусамии ежедневными тематическими вечерами и многим другим. Ресторан Bukhara предлагает королевскую североиндийскую кухню. Soi Soi перенесет вас на оживленные улицы Таиланда с ярким и аутентичным ужином. Ресторан и лаундж Zale – изысканное место на берегу, которое впечатляет своим выбором блюд и напитков, ярким расположением.

Информация о завтраке
Континентальный, Вегетарианский, Халяльный, Безглютеновый, Азиатский, Американский, Шведский стол

Улучшенный двухместный номер

Площадь 45 м2 • Прекрасный вид • 1 большая двуспальная кровать или 2 односпальные кровати • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина • Доспупны смежные номера

Номер Делюкс с видом на курорт

Площадь 45 м2 • Балкон с прекрасным видом • 1 большая двуспальная кровать или 2 односпальные кровати • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина

Номер Делюкс с видом на море

Площадь 45 м2 • Балкон с видом на море • 1 большая двуспальная кровать или 2 односпальные кровати • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина

Номер Делюкс Гранд с видом на курорт

Площадь 49 м2 • Балкон с прекрасным видом • Двуспальная кровать King size и большой диван • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина

Номер Делюкс Гранд с видом на море

Площадь 49 м2 • Балкон с видом на море • Двуспальная кровать King size и большой диван • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина

Представительский номер

Площадь 45 м2 • Балкон с прекрасным видом • Двуспальная кровать King size или 2 односпальные кровати • Роскошная ванная комната • Гостиная зона и рабочий стол • Кофемашина

Полулюкс

Площадь 62 м2 • Балкон с прекрасным видом • Просторная спальня • Уютная гостиная зона • Роскошная ванная комната • Гардеробная • Рабочий стол • Кофемашина

Суперлюкс

Площадь 90 м2 • Балкон с прекрасным видом • Изолированная спальня • Уютная гостиная и обеденная зона • Мини-кухня • Роскошная ванная комната • Гардеробная • Рабочий стол

Суперлюкс Гранд

Площадь 113 м2 • Балкон с прекрасным видом • Изолированная спальня • Уютная гостиная и обеденная зона • Мини-кухня • Роскошная ванная комната • Гардеробная • Рабочий стол

Королевский люкс

Площадь 186 м2 • Терраса с собственным бассейном • Изолированная спальня • Уютная гостиная и обеденная зона • Мини-кухня • 2 ванные комнаты • Гардеробная • Кабинет • Кинотеатр

Вилла с двумя спальнями

Площадь 172 м2 • Уникальная двухэтажная резиденция • 2 изолированные спальни с двуспальными кроватями • Просторная гостиная • Собственная кухня и обеденная зона • 3 ванные комнаты

Арабская сказка

julya G
Отдых в Кемпински - это настоящая арабская сказка! Отель расположен в наикрасивейшем и тихом районе, где вечерами можно прогуливаться под звуки цикад. Тем более, в октябре по вечерам очень комфортная температура, располагающая к прогулкам...
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Фантастический отдых

Viola M
В этом отеле прекрасно всё: хорошее месторасположение (от аэропорта 15 минут, до центра города-30 минут), красивые интерьеры, потрясающий персонал - заботливые и дружелюбные, очень вкусная еда: шикарный завтрак, разнообразный ужин...
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Хороший опыт

Dareen A
Мне понравилось все в этом месте, персонал на стойке регистрации, завтрак "шведский стол" был очень богатым разнообразием с очень внимательным персоналом и вкусным кофе. Это действительно очень расслабляющее аккуратное место...
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Практически идеально

Wanderer18590246412
Отличный отель. Прекрасные бассейны. Отличный тренажерный зал. Хорошие рестораны. Очень рекомендую. Это было наше второе пребывание в отеле Kempinski Muscat, и мы останавливались на 9 ночей. Персонал - Самое лучшее в отеле...
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